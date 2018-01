Sénégal : Radisson s'installe dans le futur quartier des affaires de Diamniadio

Le Radisson Hotel Dakar Diamniadio propose 152 chambres de niveau standard à jusqu'à la suite présidentielle. Elles sont toutes équipées des dernières technologies comme le wifi gratuit ou une télé LCD. De plus, les voyageurs d'affaires qui y sont installés, profitent de deux bouteilles d'eau gratuite par jour, d'une cafetière, d'un large bureau et d'un coffre fort.L'établissement abrite également un restaurant, un bar, un spa, un centre fitness et une piscine extérieure.Les entreprises ont aussi à leur disposition 3 salles de réunion pouvant accueillir entre 10 et 20 participants. Par ailleurs, elles sont installées au rez de chaussé de l'hôtel juste à coté du Dakar Congres Center, bâtiment offrant 14 700m² dédiés aux événements.Prolongement Autoroute A Peage A Cote Du Centre de Conférence International Abou DioufDakar SénégalTel : +221 32 824 48 48