Séoul : une nouvelle adresse dans le quartier de Hongdae

Le Ryse Autograph Collection propose 272 chambres dont 14 suites. Elles disposent toutes d'une œuvre d'art issue de la collection de l'hôtel. Les clients peuvent entre autres découvrir des pièces du photographe Laurent Segretier, l'artiste français Charles Munka ou encore le sculpteur basé à Séoul Yeojoo Park.Les chambres sont équipées du wifi gratuit, d'un bureau ou encore d'une télé écran plat. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires se voient offrir gratuitement pendant leur séjour un smartphone avec data illimité et appels locaux.L'établissement abrite également plusieurs offres de restauration et bar ainsi qu'une salle de sport. De plus, les entreprises ont à leur disposition 6 salles de réunion représentant 1400m². Le plus grand des espaces peut accueillir jusqu'à 200 personnes.130 Yanghwa-ro,Mapo-gu,Séoul 04038Corée du SudTel : +82 2-330-7700