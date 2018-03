Shangi reste le meilleur aéroport dans un nouveau classement

Les 50 000 passagers interrogés par edreams sont bien plus tendres avec les aéroports européens que les clients interrogés par Skytrax. S'ils ont aussi attribué le titre de meilleur aéroport au monde à l'aéroport de Singapour Changi , les autres pistes asiatiques qui composaient le Top Skytrax sont absentes du classement d'edreams.D'ailleurs, les 9 pistes qui suivent Changi sont uniquement européennes.Ainsi, la seconde place revient àet la troisième à. Viennent ensuite la plate-forme deet celle de. Les installations allemandes ont la côte puisqueetoccupent les 6ème et 7ème places.Le Top 10 se clôture avecet. Malgré la bienveillance des votants d'edreams pour les plates-formes européennes, aucun aéroport français n'est présent dans le classement.Selon le site, les voyageurs d'affaires gourmets ont intérêt à s'offrir une pause repas sur l'aéroport international El Dorado de Bogotá. La plate-forme colombienne propose la meilleure offre de restauration. L’aéroport de Zurich et Madrid Barajas viennent prendre les seconde et troisième positions.Pour le shopping, il faut privilégier Singapour Changi bien que les magasins des plates-formes de Munich et Zurich se défendent également.Mais, l'aéroport zurichois passe devant l'installation singapourienne si on se base uniquement sur le confort des salles d'embarquement. Londres Heathrow est 3eme sur ce point.En tête du classement des aéroports les moins bien notés, la plate-forme Casablanca Mohamed V fait pâle figure avec une note de 3,18 suivi par le romain Ciampino, avec une note de 3,21. Parmi les mauvais élèves, on retrouve deux plates-formes berlinoises, Tegel et Schönefeld, respectivement à la 3ème et 4ème place du classement. Le tarmac londonien de Luton vient fermer ce top peu glorieux avec une note globale de 3,56.Étude complète disponible ici