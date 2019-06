Siège éco premium : les détails de Lufthansa

Lufthansa a donné ce lundi des précisions sur son nouveau siège éco premium. Il sera installé dans les 20 nouveaux Boeing 777-9 de la compagnie, qui doivent être livrés entre l’automne 2020 et 2025. Lufthansa étendra également son offre de sièges dernier cri aux Boeing 777-300 ER et aux Airbus 340-300 de l’une de ses filiales, Swiss Air.



Les images dévoilées par la Lufthansa montrent un siège doté d’une coque fixe, destinée à éviter d’envahir l’espace de son voisin de derrière. Chaque voyageur disposera également d’un écran large. Cet investissement dans de nouveaux sièges semble valoir le coup pour Lufthansa, dont le chiffre d’affaires de la classe Premium Economy au mètre carré est 6 % supérieur par rapport à la classe affaires et 33 % supérieur par rapport à la classe économique.