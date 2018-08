SilkAir : un duty-free on-line quasiment jusqu'à la dernière minute

Le site de vente en ligne de Singapore Airlines et SilkAir KrisShop.com, qui propose un service de pré-commande duty-free, s'adapte à la vie mouvementée des voyageurs d'affaires. Les passagers pourront faire leurs emplettes sur le site jusqu'à 60 min avant le départ (au lieu de 24h ou 48h selon les lignes) à compter du 5 septembre 2018.Dans un premier temps, ce service ne sera proposé que pour certains vols SilkAir décollant de Singapour entre 10h00 et 16h00 du lundi au vendredi (la liste complète est disponible ici ). L'initiative sera ensuite progressivement étendue à d'autres dessertes de la compagnie régionale ainsi qu'à celles de sa maison-mère Singapore Airlines.Le voyageur récupère les achats effectués via le service "Pre-order 60’" une fois installé à bord de l'avion.