Singapore Airlines : la carte d'embarquement mobile atterrit sur Google Pay

Les voyageurs d'affaires, propriétaires d'un téléphone Android, n'ont plus besoin de chercher leur carte d'embarquement dans leur sac avant de prendre leur vol Singapore Airlines. Il est maintenant possible de sauvegarder sa carte d'embarquement mobile dans Google Pay.Pour profiter de ce service disponible pendant son transit à l'aéroport, le passager doit auparavant générer sa carte d'embarquement via l'application SingaporeAir puis la sauvegarder au sein du porte-monnaie digital de Google.La carte d'embarquement mobile de Singapore Airlines est proposée qu'au sein de certaines plates-formes dont Paris.