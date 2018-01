Singapore Airlines : les nouvelles cabines de l'A380 s'envoleront vers Londres et Hong Kong

Les nouveaux A380 de Singapore Airlines disposent de 471 places réparties en 4 classes. La cabine First propose 6 Suites. 4 d'entre elles peuvent être jointe deux par deux afin de proposer deux suites avec un lit double pouvant accueillir les couples qui voyagent ensemble. Par ailleurs la cabine dispose des dernières technologies dont une tablette tactile pour contrôler les équipements et un éclairage d'ambiance personnalisable.



La classe Business offre 78 sièges lits entièrement plats, des écrans tactiles de 18 pouces et de nombreux rangements. La Premium Economy de son côté propose 44 fauteuils offrant plus d'espace que la cabine Eco (343 places) ou encore des écrans plus grands (13 pouces vs 11,1 pouces).