Singapore Airlines confie le vol Guangzhou à sa filiale Scoot

A partir du 28 octobre, les vols quotidiens SQ852 et SQ853 cesseront d'être exploités par Singapore Airlines. Scoot prendra le relais sur la ligne avec les vols TR104 et TR105 commençant le même jour avec plus ou moins le même horaire.



Scoot n'a pas encore spécifié l'avion qui prendra en charge les nouveaux vols à destination de Guangzhou, ses deux autres lignes sont exploitées à la fois par son Boeing 787-8 Dreamliner et son Airbus A320.



Ce changement d'opérateur est plutôt une mauvaise nouvelle pour les voyageurs d'affaires entre Singapour et Guangzhou.



Pour commencer, la compagnie aérienne à bas prix n'offre pas de sièges en classe affaires sur ses A320, tandis que ses 787 ont un produit ScootBiz qui est présenté dans une formation 2-3-2. En plus des différents services offerts dans ScootBiz par rapport à la classe affaires de Singapore Airlines, les premiers n'ont pas non plus d'écrans de divertissement en vol (IFE).



Dommage également pour le repas, les passagers ne profiteront pas du tout nouveau menu de repas en classe affaires pour ses vols à destination et en provenance de la Chine que Singapore Airlines a lancé le mois dernier.