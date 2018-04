Singapore Airlines ferme plus tard à Sydney Airport

Singapore Airlines fermera ses lounges Business et First de l'aéroport de Sydney à 21h00 au lieu de 18h30 à compter du 1er mai. La compagnie a revu les horaires de ses salons afin de pouvoir accueillir les passagers de son nouveau vol de nuit Sydney – Singapour via Canberra. Cette liaison de 10 heures décolle en effet à 21h20.



Par ailleurs, ce lounge est également accessible aux passagers Business et clients fréquents des compagnies membres de Star Alliance. Les clients des vols tardifs de ses transporteurs auront ainsi aussi une autre alternative pour patienter jusqu'à leur décollage.