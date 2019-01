SkyTeam : le surclassement proposé aussi avec le Pass Go Round the World

Les passagers qui achètent un Pass Go Round the World en Classe Économique ou en Classe Affaires, vont pouvoir s'offrir plus de confort sur certains segments de leur voyage. SkyTeam propose désormais une option d’achat de surclassement sur son portail de réservation en ligne Round the World. Un icône indique les "upgrades" et les tarifs disponibles.



Les surclassements sont proposés au cours du processus de réservation mais aussi dans la rubrique "Gérer ma Réservation" après l’achat du billet initial.



Le Pass SkyTeam Go Round the World n'est pas l'offre la plus adaptée pour les voyageurs d'affaires. Toutefois, elle peut rendre service à certains professionnels indépendants dont les affaires les amener à réaliser plusieurs déplacements consécutifs à travers le monde



Le pass propose 1 150 destinations. Il permet de faire entre 2 et 15 escales. L' itinéraire doit comprendre un vol transatlantique, un vol transpacifique et un vol entre la Zone 2 et la Zone 3. Il doit également débuter et s'achever dans le même pays (mais pas nécessairement dans la même ville).