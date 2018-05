SkyTeam : une plate-forme multi-compagnies pour les billets primes

SkyTeam permet désormais aux passagers fréquents d’utiliser leurs Miles plus facilement pour réserver des voyages primes avec plusieurs compagnies aériennes membres de l'alliance, avec un outil de réservation en ligne multi-compagnies.



L’outil est disponible pour 17 des 20 membres SkyTeam. L'alliance aérienne précise qu'il "permet à 98% des voyageurs SkyTeam de réserver des voyages primes avec plus d’une compagnie aérienne rien qu’en se connectant à leur compte".



Après avoir saisi les aéroports d’origine et de destination, une gamme d’options de vols disponibles apparaît avec le nombre de Miles requis pour chaque option. Les voyageurs fréquents peuvent ainsi choisir leur itinéraire préféré ou d’en chercher un autre rapidement. Dans les prochains mois, deux autres transporteurs vont déployer l’outil de réservation en ligne.



Mauro Oretti, vice-président - ventes & marketing, expérience client signale que "SkyTeam est la première alliance à lancer une solution technologique en ligne pour les voyages primes avec plusieurs transporteurs. Voilà un nouvel exemple de notre position de leader du secteur ; nous trouvons de nouvelles façons de rendre les voyages de nos clients plus avantageux".



Selon l'alliance, les villes les plus choisies par les clients SkyTeam pour utiliser leurs Miles sont New York, Los Angeles, Tokyo, Paris, Londres, Séoul, Bangkok et Pékin.