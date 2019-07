Sondage : Selon Which, British Airways est la pire compagnie aérienne pour la gestion des réclamations

L’association de consommateurs britannique Which ? vient de dé réaliser un sondage sur la gestion des réclamations voyageurs par les compagnies aériennes. Pour réaliser ce sondage, l'association Which ? a recueilli les détails de plus de 2 500 expériences de passagers qui ont subi des retards et des annulations – afin de savoir comment ils ont évalué la réponse immédiate de leur compagnie aérienne et le traitement de toute plainte ou réclamation ultérieure.



Dans 44 % des cas, les passagers ont déclaré qu'il n'y avait aucun personnel disponible pour les aider - et même lorsque les employés des compagnies aériennes pouvaient être trouvés, ils n'étaient pas utiles dans un 1 sur 5. Seulement 27 % des gens se sont déclarés satisfaits dans l'ensemble de la façon dont leur grief a été traité lorsqu'ils se sont plaints d'un retard, tandis que 61 % ont été déçus. Le niveau de satisfaction le plus bas a été enregistré par les passagers de British Airways - seulement 15 % étaient satisfaits du résultat de leur plainte, tandis que 75 % étaient insatisfaits. Ce chiffre était considérablement plus élevé que le nombre de voyageurs déçus par Ryanair (63 %) et EasyJet (49 %).