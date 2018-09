Southwest : les voyageurs d'affaires peuvent envoyer des messages en vol gratuitement

Envoyer des messages via les applications WhatsApp ou iMessage à 30 000 pieds d’altitude sans débourser un sou est maintenant possible sur certains vols domestiques de Southwest.



Selon CNBC, la low-cost américaine propose son offre wifi "envoi de messages à bord" gratuitement à bord de ses avions équipés d'une connexion internet et déployés sur des lignes intérieures. Lorsqu'il est facturé, ce service coûte 2 dollars (par appareil et par jour).



Les passagers peuvent vérifier si leur vol offre ce service gratuitement en se connectant au portail du système de divertissement à bord de la compagnie.