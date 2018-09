Soyez notre invité à la remise des Lauriers 2018 du Voyage d'Affaires qui se déroulera le mercredi 26 septembre à partir de 17heures, sale Agora, dans le cadre de l'IFTM Top Resa, Porte de Versailles à Paris.Au menu de la soirée, la révélation du nom du professionnel Amadeus de l'année 2017 - 2018. Un prix prestigieux qui récompense un projet d'entreprise, un homme ou une femme pour le porter et le défendre.Autre nomination, celle de l'entreprise qui sera Grand Prix Thalys 2018 du Voyage d'Affaires. Technologies, services, TMC, transporteur... Qui sera désigné ? Venez le découvrir avec nousPour être des nôtres et recevoir votre badge d'accès au salon, merci de vous inscrire en utilisant le lien suivant Pour mémoire, la cérémonie des Lauriers du voyage d'affaires prend place dans un ensemble de conférences et d'ateliers regroupé sous le nom de J.I.V.A., Journées Internationales du Voyages d'Affaires dont le programme peut aussi vous intéresser !