Sri Lanka : visa d'entrée gratuit à partir du 1er août

Le Sri Lanka annonce la délivrance d'un visa gratuit d'un mois à l'arrivée aux visiteurs de près de 50 pays, dont la France. Le ministre du Tourisme a précisé que les touristes ou les voyageurs d'affaires pourraient obtenir leur visa gratuit à leur arrivée ou en ligne. La mesure sera en vigueur pendant six mois, à partir du jeudi 1er août. Ce visa existait déjà par le passé mais avait été supprimé après les attentats meurtriers qui avaient frappé le pays en avril dernier. Les arrivées de touristes s'étaient alors faites plus rares, d'autant que ces attaques suicides avaient été perpétrées contre des hôtels et des églises touristiques. Imputées à des extrémistes islamistes, ces attaques avaient causé la mort de plus de 250 personnes.