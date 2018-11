Star Alliance : des casques de réalité virtuelle dans les salons de Paris et Rome

Le salon Star Alliance de Paris, situé au Terminal 1 de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, est le premier lounge du réseau à proposer des divertissements en réalité virtuelle grâce aux casques Inflight VR. Le salon Business de Rome-Fiumicino en sera également équipé dans le courant du mois de novembre.



Les casques seront disponibles pendant une période initiale de trois mois. Si les retours sont positifs, ils seront ensuite déployés dans tous les salons de Star Alliance.



Ces appareils permettent aux utilisateurs de visiter des destinations exotiques, mais aussi visionner des documentaires, des courts métrages et du sport. Et tout cela comme s'ils "y étaient".



Le lounge Star Alliance de Paris a une superficie de 850 m² et peut accueillir 224 passagers. Il est situé au dernier étage du Terminal 1 - sur deux niveaux, 10 et 11. Le salon est ouvert tous les jours de 5h00 à 23h00.