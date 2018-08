Steward chez Ryanair à 1000 euros par mois

sa vocation

Le premier mois, j’ai gagné 900 euros. Le deuxième mois, j’étais à 870 euros et le mois dernier j’ai gagné 1000 euros.

Nous ne sommes payés que pour les heures de vol

Là, je fais un aller-retour sur Rome. C’est un vol qui dure 1h50. Au total, je serai payé quatre heures. Pourtant, j’aurai travaillé huit ou neuf heures. Je vais rentrer à minuit

Devenir steward était son rêve d'enfant. C'est à 30 ans que ce commercial polyglotte a décidé de quitter son job pour suivre "". Après huit semaines de formation en Espagne, il a rejoint la compagnie irlandaise au printemps dernier. "Comment est-ce possible ? "", explique Sarkis Simonjan. La préparation du vol, le briefing de sécurité, l'accueil des passagers, le temps de rotation au sol… tout cela n'est pas comptabilisé. "". Et si le vol est en retard, il ne sera pas payé davantage.