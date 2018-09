SuiviDeFlotte.net lance un service de gestion de parc sans géolocalisation

De nombreuses entreprises sont confrontées à différentes problématiques pour gérer l'ensemble des véhicules de leurs flotte.



Que ce soit en fonction de leur statut, de leur poste ou de leur activité, tous les collaborateurs n’ont pas besoin d'être géolocalisés (force de ventes, managers, ou direction).



Le nouveau service de SuiviDeFlotte.net permet d'équiper tous les véhicules avec ou sans suivi GPS,selon ses préférences.



Une entreprise pourra ainsi décider d'équiper 80% de son parc avec géolocalisation et 20% uniquement en gestion de parc augmentée.



Le gestionnaire de la flotte pourra ainsi contrôler et suivre l'ensemble des véhicules de l'entreprise avec l'optimisation et l'évolution du parc.



La Gestion de Parc Augmentée offre tous les avantages de la télématique sans géolocalisation. C’est la combinaison entre une solution de gestion de parc et un boîtier télématique (qui permet la désactivation de la puce GPS).



Le boîtier s’installe en moins de 20 minutes et permet la remontée des données réelles des véhicules. En plus de l’enregistrement et le suivi des contrats, le nombre de kilomètres parcourus ou encore, le taux d’utilisation des véhicules.



L’offre de Suivi De Flotte donne également accès aux modules suivants :



Le roulage prédictif qui permet l’estimation du kilométrage au moment de la restitution du véhicule en location longue durée et d’éviter ainsi les surfacturations en cas de dépassement.



Un accès à OptiDriving pour analyser le comportement de conduite des collaborateurs et baisser les coûts liés à la sinistralité.



Le tableau de bord virtuel qui donne accès sur le portail web à toutes les données qui apparaissent dans le véhicule en temps réel.



La connexion ANTAI pour faciliter la désignation des conducteurs responsables d’une infraction routière.



Le module carburant qui rassemble toutes les informations issues des cartes carburant Total, Shell et Energeo.



En cas de vol du véhicule, il est bien évidemment possible d'activer la géolocalisation.