Suivideflotte.net intègre la gestion des congés

Le spécialiste de la télématique embarquée vient de coupler sa plate-forme avec le logiciel de gestion des congés et des absences Figgo, développé par l’éditeur de logiciels pour les processus RH et administratifs Lucca.



Grâce à ce rapprochement, les entreprises qui utilisent les deux solutions pourront désormais les connecter. En pratique, les collaborateurs déclarés dans Figgo seront importés sur la plate-forme de Suivideflotte.net, avec une synchronisation automatique toutes les 6 h. Les gestionnaires de parc auront ainsi accès au planning des absences (congés payés, RTT, arrêts de travail, récupération, etc.). La géolocalisation n’est plus activée (passage en mode privé) dès qu’un salarié est en période de congés, indique Suivideflotte.net. De plus, à la réception d’une amende et grâce au connecteur avec Lucca, l’infraction routière est envoyée directement à l’adresse du contrevenant.