Swiss : 5 nouvelles destinations au départ de Genève

Swiss va profiter du programme d'été 2019 pour étoffer son réseau au départ de Genève avec 5 nouvelles destinations européennes.



Toutefois, ces nouvelles dessertes sont plus MICE que Business Travel : Brindisi dans les Pouilles (jusqu'à 3 vols par semaine), Faro (3 fréquences hebdomadaires), l’île grecque de Mykonos (2 vols par semaine) ainsi qu’Alicante (3 liaisons hebdomadaires) et Ibiza (2 vols par semaine) en Espagne.



Pour assurer son programme estival, la compagnie va introduire un nouveau CS300 dans sa flotte de Genève, désormais exclusivement constituée de C Series. Elle comptera alors 6 CS300 et 2 CS100.