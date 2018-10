Swiss : une offre renforcée et une flotte 100% C Series au départ de Genève

"L’introduction de ce nouvel appareil vient compléter la base aérienne court-courrier de Swiss à Genève, désormais exclusivement constituée de C Series. La flotte de Swiss à Genève compte à ce jour 5 CS300 et 2 CS100".

Swiss débutera la desserte régulière de Londres City au départ de Genève par le CS100 le 28 octobre 2018. Cet avion destiné aux vols court et moyen-courriers remplacera l’actuel Embraer 90 de la compagnie Helvetic Airways qui opérait le vol depuis mars 2017.L'arrivée de l'appareil sur cette route augmentera l'offre du transporteur suisse. L'avion est équipé de 125 fauteuils alors que l'Embraer compte 112 places.Le communiqué ajouteSwiss va profiter du programme d'hiver pour étoffer son réseau moyen-courrier au départ de Genève en incluant Hurghada. Comme DéplacementsPros l'avait déjà indiqué, le transporteur proposera des vols tous les samedis , du 13 octobre au 15 décembre, et tous les dimanches, du 23 décembre au 31 mars.La compagnie augmentera également la fréquence de ses vols à destination de Madrid en proposant deux nouvelles fréquences, matin et soir, du lundi au jeudi.Les voyageurs en partance de Genève pourront aussi s'envoler pour Palma de Majorque. La liaison sera assurée tous les samedis de décembre à mars.