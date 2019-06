TGV : les employés du service de restauration en grève ce mercredi

Impossible de se procurer à boire ou à manger ce mercredi 26 juin à bord des TGV. Les employés des voitures bar sont une nouvelle fois en grève. Un mouvement lancé il y a plusieurs semaines mais qui avait finalement été interrompu après que les employés de l'entreprise Newrest (en charge de la restauration à bord des trains à grande vitesse), aient obtenu un accord de la direction portant sur les rythmes de travail.



La grève est prévue pour toute cette journée et peut-être plus. Les syndicats n'ont, pour le moment, pas donné plus de précision.



Quoi qu'il en soit, si vous avez prévu de prendre le TGV ce mercredi, jour de très forte chaleur, n'oubliez pas de vous munir de plusieurs bouteilles d'eau car il ne sera pas possible d'en trouver à bord des trains.