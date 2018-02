TGV: comment la SNCF jongle avec les prix des billets

Leur objectif: «protéger les pros» c'est-à-dire s'assurer que ceux qui peuvent payer le plus cher et qui de plus sont contraints par des horaires et des obligations professionnelles trouvent des places disponibles jusqu'au dernier moment

Dernière méthode en date des Yielders: se servir du TGV Max, l'abonnement illimité pour les jeunes, comme une variable d'ajustement. Un train se vend mal? On rajoute des places TGV max. Un train se vend bien? On en supprime. Une méthode encouragée par le constat suivant: un abonné TGV Max qui ne trouve pas de place est généralement plus enclin à acheter un billet TGV plutôt que de se tourner vers le covoiturage ou les cars Macron

L'enquête réalisée par Le Figaro permet de glisser un oeil dans les coulisses des yield Managers. On y apprend notamment que "". Ou encore, et nous en avons déjà parlé ici notamment, de la "Intéressant pour ceux qui n'ont pas suivi encore la technique du yield Management.