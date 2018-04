Tanzanie : attention aux manifestations ce jeudi 26 avril

Depuis plusieurs semaines, des appels à manifester ce jeudi 26 avril contre le gouvernement du président John Magufuli ont été lancés sur les réseaux sociaux. Les rassemblements auront principalement lieu dans les grandes villes du pays comme Dar-es-Salam (quartier de Kinondoni), Arusha, Stone Town, Mwanza.



Le Quai d'Orsay prévient les voyageurs d'affaires qu' " un important déploiement des forces de l’ordre est à prévoir " et recommande " d’éviter tout rassemblement le 26 avril et les jours qui suivent".



Depuis plusieurs mois, les ONG ont observé une répression grandissante du gouvernement à l'encontre de l'opposition ou des contestataires en Tanzanie. En février dernier, la délégation locale de l'Union européenne à Dar es Salaam dénonçait pour sa part dans un communiqué de presse plusieurs morts, des actes d'intimidation ou encore la disparition de membres de l'opposition et de militants des droits de l'homme. Bruxelles appelait alors les autorités tanzaniennes à "sauvegarder la paix et la sécurité du processus démocratique" .