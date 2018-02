Tempête à NYC, des centaines de vols annulés

Des centaines de vols sont annulés ou retardés ce mercredi sur les aéroports de New-York, aussi bien Newark que JFK ou LaGuardia en raison de mauvaises conditions météorologiques. La tempête de neige verglaçante conduit les compagnies aériennes à renoncer à leurs vols et prendre des mesures commerciales.Des retards et annulations sont également enregistrés à Chicago.Selon FlightAware, depuis 9h15 locale les vols à destination de LaGuardia accusent en moyenne un retard d'une heure en raison de la neige et du verglas.Les voyageurs d'affaires sont invités à communiquer avec leur compagnie aérienne pour suivre l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.