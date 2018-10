Thalys élu meilleur service client de l'année, Agnès Ogier: "Bienvenue chez nous"

Agnès Ogier : Thalys s'est aussi doté de CRM pour les Corporates. De plus, la relation est plus riche. Elle est tout d'abord quadripartie. Il y a l'entreprise, l'agence, le voyageur et Thalys. Les liens avec les agences sont ici importants. Culturellement, nous savons agir avec elles pour résoudre rapidement les problèmes rencontrés par leurs clients.



Nous essayons aussi de rendre l'ensemble du voyage le plus fluide possible pour les voyageurs d'affaires. Nous nous appuyons - pour cela - sur nos tarifs corporates où l'échange et le remboursement sont gratuits. Le programme de fidélité qui compte de très nombreux professionnels parmi ses membres, est un autre outil. Les membres ont un accès prioritaire au service client via un numéro dédié. En fonction de leur statut, ils ont aussi la possibilité de modifier leurs réservations pour les trains encadrants, et cela même si leur billet n'est pas échangeable.