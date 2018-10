Toulouse : la 3e ligne de métro prend un an de retard

Le projet de 3eme ligne de métro de Toulouse a pris un an de retard. L'ouverture est désormais annoncée pour fin 2025 au lieu de 2024.Tisséo, gestionnaire des transports en commun de la Ville rose, a expliqué que ce contre-temps résultait d'un problème avec l'appel d'offre. Il n'a reçu que deux propositions.En effet, les deux principaux candidats attendus, Egis et Systra, ont fait une offre commune. Tisséo a donc décidé d'annuler la procédure afin de pouvoir relancer un autre appel d'offre. La maîtrise d’œuvre sera divisée en trois lots (au lieu d'un) dans l'espoir d'avoir plus de candidats en compétition.Le tracé de la 3eme ligne, dévoilé en juillet 2017, avait été source de déception pour l'aéroport de Toulouse. Il n'avait pas obtenu l’arrêt réclamé . Au lieu d'une desserte directe de la plate-forme, le projet prévoit, en effet, une correspondance au niveau de la station Jean Maga.