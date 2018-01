Toulouse Événements cuisine local

Désormais, lors de chaque événement organisé par Toulouse Événements, le public découvrira un restaurant éphémère proposant des recettes réalisées sur place avec des produits locaux et de qualité.



Un menu enfant sera notamment mis en place et trois concepts ont déjà été imaginés :

- Tonton Moustache & Pergo, qui proposera une cuisine traditionnelle régionale

- La Pergola et la Cabane, qui offrira une sélection de fruits de mer et huîtres

- La Pergo, qui s’appuiera sur des "valeurs d'authenticité, qualité, convivialité et générosité"



Les offres seront également proposées à l’ensemble des organisateurs et salons se tenant sur l’un des trois sites de l’entreprise.



La collaboration débutera au salon dédié aux professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation le smahrt qui se tient du 28 au 31 janvier 2018 au Parc des Expositions.