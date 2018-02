Toulouse : fin des blocages par les jeunes agriculteurs

Les voyageurs d'affaires peuvent respirer, les jeunes agriculteurs ont cessé les barrages sur le périphérique de Toulouse, sur l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne (bloquée depuis 10 jours) et sur la voie de chemin de fer Toulouse/Tarbes passant à proximité d'Avignonet-Lauragais. Après une rencontre au Ministère, de nombreuses communes d'Occitanie ont été réintégrées dans la liste des territoires défavorisés, notamment150 communes des 183 communes du Tarn et Garonne.