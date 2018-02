Toulouse, gare aux accès aéroport ce 7 février

Les jeunes agriculteurs ne décolèrent pas contre la réforme de la carte des zones agricoles difficiles, qui risque de réduire leurs subventions. Après avoir manifesté la semaine dernière dans Toulouse en bloquant en partie le périphérique, ils ont fait un blocus partiel ce mardi matin et annoncent qu'ils ont l'intention de revenir ce mercredi 7 février.L'aéroport annonce un risque de perturbations des accès routiers à l'aéroport et invite les passagers à anticiper leur arrivée sur la plate-forme.La manifestation pourrait à nouveau déborder sur le périphérique et perturber également la circulation toulousaine.