Tourisme d'affaires à Lyon : un calendrier chargé en 2018

Lyon va accueillir au cours de l'année 2018 plus de 20 500 personnes venues du monde entier et réparties sur une dizaine de congrès majeurs. OnlyLyon Tourisme remarque que " Le premier, qui vient de s'achever, a donné le ton. Le 22ème Congrès de Pneumologie de Langue Française - CPLF- a réuni environ 5 000 personnes en provenance de France, de Belgique, de Suisse mais aussi d'Afrique du Nord et d'autres pays francophones, pour échanger sur les dernières avancées dans ce domaine".



Par ailleurs, la métropole lyonnais vient de remporter 4 importants congrès internationaux de plusieurs milliers de participants pour les années à venir.



Tout comme l'année dernière, la médecine et les sciences sont les principales thématiques de ces rassemblements professionnels internationaux. "C'est certainement sur une tradition médicale séculaire que s'appuient les équipes développant le tourisme d'affaires lyonnais pour faire rayonner la destination. On ne compte pas moins de 7 congrès liés à ces thématiques comme le Congrès de la société Française de Mastologie et d'Imagerie du Sein - SIFEM- qui se tiendra du 7 au 9 juin et réunira près de 1 200 participants au Centre des Congrès de Lyon, ou comme le 23ème World Congress on Parkinson's Disease and related Disorders, qui réunira lui quelques 1 400 participants".



Les 10 congrès majeurs accueillis à Lyon en 2018, en détail :

- CONGRES DE PNEUMOLOGIE DE LANGUE FRANCAISE - CPLF - 5 000 pax : chaque année, environ 5 000 personnes en provenance de France, Belgique, Suisse, mais aussi d'Afrique du Nord et d'autres pays francophones se réunissent pour échanger sur les dernières avancées dans le domaine de la Pneumologie. C'est Lyon qui a été retenue pour accueillir cet événement majeur du 26 au 28 janvier.

- IXDA 2018 - Interaction Week - 1 500 pax : du 3 au 8 février. Après Amsterdam, San Francisco, Helsinki et New York, 1 500 designers venus du monde entier se donnent rendez-vous à la Sucrière à Lyon pour la Interaction Week 2018. Cette manifestation clé de l'industrie du design veut refléter comment la technologie et le design façonnent le monde en créant des ponts entre les cultures, les disciplines et les industries pour atteindre des buts partagés.

- Les 3èmes JOURNEES FRANCOPHONES DE LA MUCOVISCIDOSE - 1 200 pax : du 05 au 07 avril 2018. Vaincre la Mucoviscidose accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la mucoviscidose.

- THE WEB CONFERENCE 2018 (WWW2018) - 3 000 pax : The Web Conf (anciennement nommée WWW), conférence itinérante Mondiale du Web, se tiendra 23 au 27 avril 2018 au Centre de Congrès de Lyon. La conférence vise à fournir un forum mondial pour discuter et débattre de l'évolution du Web, la normalisation de ses technologies et l'impact de ces technologies sur la société et la culture. La conférence réunit des chercheurs, des développeurs, des utilisateurs et des entreprises commerciales et se tient à Lyon pour la deuxième fois. (WWW2012 fut la première édition à Lyon).

- CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PEDIATRIE - SFP - 3 000 pax : après un congrès réussi en 2014, la société française de pédiatrie revient dès 2018 du 24 au 26 mai au Centre de Congrès de la Cité Internationale. Comme il y a 4 ans, toutes les composantes de la Pédiatrie ont décidé de travailler ensemble pour construire un congrès commun.

- SIFEM- CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MASTOLOGIE ET D'IMAGERIE DU SEIN - 1 200 pax : du 7 au 9 juin 2018. Le congrès de la SIFEM fait une large place à des présentations de synthèse concernant l'état de l'art en imagerie, les aspects organisationnels (dépistage en particulier) ou les modalités de prise en charge des patientes (plan cancer). Ce congrès a été soutenu en local par le Dr Catherine COLIN, du centre hospitalier Lyon Sud.

- JEWC -JUNIOR ENTERPRISE WORLD CONFERENCE - 1 200 pax : du 25 au 29 juillet 2018. Après le Brésil en 2016, c'est en France que la Confédération Nationale des Junior-Entreprises va organiser l'édition de 2018, à l'Université Lyon 1 et au Centre de Congrès de Lyon. Durant cette conférence mondiale se mêlent ateliers et discussions très inspirants avec des Junior-Entreprises du monde entier, des représentants d'entreprises et des institutions internationales.

- IAPRD- XXIII WORLD CONGRESS ON PARKINSON'S DISEASE AND RELATED DISORDERS - 1 400 pax : du 19 au 22 août 2018. Après Hô Chi Minh au Vietman en 2017, c'est à Lyon que vont se réunir des neurologues, scientifiques, cliniciens et experts internationaux, spécialisés dans la maladie de Parkinson. Ce congrès a été soutenu par l'équipe du Pr Elena MORO du CHU de Grenoble et le Pr Stéphane THOBOIS à l'Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer à Bron.

- MEETING OF THE EUROPEAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCE - EAFS - 1 000 pax : du 27 au 31 août. Les forensic sciences regroupent les experts de la police scientifique qui interviennent sur les scènes de crimes. Le père de cette discipline est Edmond LOCARD qui créa en 1910, le premier laboratoire de police et l'installe dans les combles du Palais de justice de Lyon.

- INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS BIOLOGY - ICSB - 1 000 pax : initialement envisagé pour 2019, ce congrès portant sur la Biologie des Systèmes, porté par BioSyl, se déroulera du 28 octobre au 01er novembre. Convaincu par la candidature et le niveau d'implication des porteurs locaux, l'association internationale a choisi d'anticiper la tenue de ce congrès.