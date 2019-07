Trainline conclut un partenariat avec CFF

Les habitués de la plateforme Trainline vont désormais pouvoir acheter des billets pour voyager sur le réseau de CFF (Chemins de Fer Fédéraux de Suisse). L’offre s’applisue aussi bien aux lignes régionales qu’à des lignes touristiques populaires (Glacier Express, Bernina Express, Gotthard Panoarama Express). Enfin, les lignes transfrontalières (vers la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche) sont également à disposition des utilisateurs de Trainline. Il sera également également possible de combiner des billets SNCF-CFF.



Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la volonté de Trainline d’étendre son offre à de plus nombreuses compagnies ferroviaires et autocaristes, aussi bien en Europe que sur d’autres continents.