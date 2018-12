Transavia, menace de grève à Noël

Le syndicat dénonce "un recul social " depuis l'arrivée d'une nouvelle direction en 2016 et " un véritable harcèlement" visant l'un de ses délégués, tout en appelant Benjamin Smith,le nouveau patron d'Air France-KLM, à intervenir.



La CGT demande également des mesures afin d' aligner le statut social des PNC (personnel navigant commercial) sur celui, plus avantageux, des pilotes.



" Nous n'avons reçu aucun préavis jusqu'à présent ", a indiqué un porte-parole de Transavia France, interrogé par l'AFP. Il rappelle que dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les syndicats ont récemment signé à l'unanimité, pour tout le personnel, une prime exceptionnelle de 1.500 euros versée en décembre et une augmentation de 2,5% des salaires en 2019. Sur les réclamations spécifiques des PNC, " des négociations sont en cours ", a-t-il précisé.