Transmanche : Brittany Ferries va ajouter un navire supplémentaire à partir de novembre

Le navire de classe Visentini, qui navigue actuellement entre Ancône et Trieste en Italie pour pour le compte de la compagnie suédoise Stena Ro-Ro, sera exploité par Brittany Ferries pendant un an de novembre à novembre 2020. "Cette charte est une étape importante dans la planification de notre saison 2020 ", a déclaré Christophe Mathieu, Directeur Général de Brittany, "Nous savons que notre vaisseau amiral Pont-Aven sera hors service pendant au moins 10 semaines en hiver pour le remplacement d'un de ses 4 moteurs. Cela laissera une lacune importante dans la capacité de notre réseau."





Des milliers de clients de Brittany Ferries ont vu leurs plans de voyage perturbés au début du mois suite à un incendie dans la salle des machines de Pont-Aven, qui a dû être temporairement mise hors service." Nous devons également nous assurer que notre flotte est en mesure de faire face à tout retard potentiel dans la livraison de notre prochain paquebot de croisière Honfleur, en prévision de la saison estivale 2020. Pour ces deux raisons, nous avons pris la décision prudente d'affréter un nouveau navire pour un an », explique Brittany Ferries. La compagnie maritime évoque également les bouleversements liés au Brexit: "En outre, et compte tenu de ce que nous avons appris des préparatifs du gouvernement Brexit en mars et avril, nous pensons qu'il est raisonnable de générer des capacités supplémentaires pour nous préparer aux impacts du Brexit, si cela devait se produire à la fin octobre et si nos services devaient être nécessaires."