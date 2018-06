Transport aérien, la valse des têtes a commencé en France

Rien n’est encore tranché, mais le gouvernement se dirige tout droit vers une privatisation de l’entreprise ou plus exactement vers la mise en vente des 51% d’actions qu’il détient. L’affaire devrait être terminée d’ici un an au plus tard. Se pose alors la question du maintien de l’actuel Président du Groupe. Nommé par l’Etat, sera-t-il retenu par un autre actionnaire majoritaire ?



La question est d’autant plus d’actualité qu’Augustin de Romanet est avant tout un dirigeant à profil financier, ce qui a eu des effets très bénéfiques quant à la valorisation de son entreprise. Son nom est prononcé d’ailleurs pour la direction de l’Europlace, si on en croît les échos de l’hebdomadaire « Challenges ». Il est d’ailleurs possible que les deux postes puissent être cumulés, mais personne ne doute de l’intérêt du patron d’Aéroport de Paris pour les questions financières.