Transports en commun : des travaux tout l'été en Île-de-France

Chaque jour, en Île-de-France, les deux entreprises transportent dans les 15 millions de voyageurs. Pendant l'été, la fréquentation baisse de 30%, c'est donc le moment choisi pour lancer les grands chantiers de rénovation et d'entretien.



Cette année, ce sont les lignes A, B, C, D et E du RER, J, L, N, H, P, R et U du Transilien, 4 et 11 du métro, et enfin 1, 2, 3a et 4 du tramway qui sont concernées.



Sur la ligne A du RER ce sont 24 km de voie qui seront rénovées avec le remplacement des rails et des traverses. En conséquence, le trafic sera interrompu cet été entre Auber et Vincennes le soir à partir de 22 heures et durant les week-ends du 13 juillet au 4 août, le soir à partir de 21 heures et chaque week-end du 5 août au 1er septembre, et enfin en totalité du 10 au 18 août.



Sur la ligne B du RER, des travaux de modernisation sont également programmés. Résultat : deux voies sur quatre seront fermées entre La Plaine Stade de France et Aulnay-sous-Bois du 27 juillet au 18 août. Le 18 août, aucun train ne circulera au nord de La Plaine Stade de France. Le trafic sera enfin interrompu entre Lozère et Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 20 au 28 juillet et entre Orsay et Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 29 juillet au 25 août.



Sur la ligne C du RER, des travaux de consolidation du tunnel vont concerner le tronçon entre Javel/Avenue Henri Martin et Paris Austerlitz. La ligne sera partiellement fermée du 15 juillet au 24 août. La suppression d'un passage à niveau va par ailleurs entraîner l'arrêt du trafic entre Massy Verrières et Chemin d'Antony du 14 au 18 août.

Des perturbations sont également à prévoir sur la ligne D du RER avec une fermeture de la ligne entre Savigny Le Temple et le Mée les 24 et 25 août, et une autre entre Villeneuve-Saint-Georges et Melun le week-end du 14 juillet. Enfin, aucun train ne circulera entre Creil et Orry-la-Ville du 31 août au 1er septembre.



D'importants travaux également sur la ligne E du RER qui s'étend à l'ouest avec, en perspective, la création d'un nouveau terminus à Mantes la Jolie en 2024. Ainsi, le trafic sera interrompu entre Haussmann Saint-Lazare et Gare du Nord-Magenta du 15 juillet au 15 août.