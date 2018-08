Travaux RER A : reprise du trafic entre La Défense et Nation

Après un mois d'interruption de circulation entre La Défense et Nation dans le cadre des grands travaux de l'été 2018 , le RER A dessert à nouveau les stations de Charles-de-Gaulle-Etoile, Aubert, Châtelet-Les Halles et Gare de Lyon. Les voyageurs d'affaires n'ont plus à prendre le bus ou le métro pour rejoindre La Défense.Ce chantier a permis le renouvellement de plus de 2,2 km de voies entre Gare de Lyon et Charles de Gaulle - Etoile. 4 nouveaux aiguillages ont été posés à Charles de Gaulle - Étoile et 2 aiguillages ont été remplacés entre Auber et Châtelet-les-Halles.A partir de 2019 et jusqu’en 2021, les travaux concerneront le renouvellement des voies en extrémités du tronçon central, de Nation à Vincennes et de Nanterre - Préfecture à La Défense. Ils seront effectués principalement en soirées et en week-ends sur le tronçon Auber - Vincennes ou sur le tronçon Nanterre Université - Charles de Gaulle-Etoile. Cette interruption partielle de trafic s’effectuera chaque été pendant 7 à 9 semaines.