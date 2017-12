Travel Manager F/H

• Statut du poste : Cadre du secteur privé• Temps de travail : Temps plein• Fourchette de salaire : 35 - 43 K€• Date de prise de poste envisagée : Dès que possibleVous intervenez chez un client du cabinet pour optimiser le périmètre déplacements professionnels, sous la responsabilité directe du Directeur de la BU Travel du Groupe EPSA. Vos principales missions : - Garantir l’application de la politique de voyages, la faire évoluer si besoin, et réaliser le reporting sur la compliance - Optimiser le budget voyage d’affaires par une analyse de l'évolution des coûts et une veille marché - Mettre en place des plans de performance (financiers, processus, service aux voyageurs) - Assurer un suivi opérationnel régulier avec l’agence - Maintenance et remontée d’anomalie de l’outil de réservation en ligne - Établir des relations de coopération avec les différents interlocuteurs (voyageurs, assistantes, collaborateurs internes, fournisseurs privilégiés) - Assurer la gestion de la relation avec l'ensemble des fournisseurs et animer les partenariatsDiplomé(e) d'une formation supérieure, vous avez une parfaite connaissance du milieu des déplacements professionnels et avez déja occupé un poste similaire et avez démontré des capacités de communication envers vos clients internes. Profil attendu : - Expertise gestion de voyages (minimum 3 ans) - Anglais courant - Parfaite maitrise des outils de la suite Microsoft (Excel and PowerPoint notamment) - Connaissance des outils SBT (idéalement KDS) - Maîtrise de l’ensemble des leviers et des outils de la performance dans le domaine du voyage• Expérience minimale dans le poste : Minimum 3 ans• Localisation du poste : Aubervilliers - 93• Géolocalisation : Oui• Zone de déplacement : NationaleLieu de travail : Aubervilliers - 93Informations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : cdrezet@epsagroupe.com