Travel Planet condamné à payer 100 000 euros à Air France

C'est par un communiqué de presse qu'Air France a annoncé la décision de justice dans le dossier qui l'opposait à Travel Planet. La TMC lilloise, accusée de "faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance" par le transporteur, avait rétorqué en attaquant le groupe franco néerlandais. La Cour conforte dans ce premier jugement les arguments d'Air France et condamne Travel Planet à verser 100 000 euros en réparation du préjudice d’image et commercial subi. Travel Planet conteste cette décision et annonce avoir fait appel.