Travel Planet professionnalise ses achats

Yann Le Goff a exercé diverses fonctions commerciales au sein de grands groupes internationaux. Grand voyageur et lui-même pilote d’avion, Yann connait les arcanes du voyage d'affaires et assurera la transition de Travel Planet vers une fonction achats optimisée et structurée, adaptée aux ambitions du Groupe. " Assister Travel Planet dans cette aventure est un formidable challenge que je ne pouvais pas refuser " précise le nouvel acheteur, " j’ai toujours eu la volonté d’offrir aux utilisateurs finaux les avantages techniques et commerciaux proposés par les différentes solutions offertes par le marché ".



Connu pour remettre systématiquement en question ses propres choix afin d’être en parfaite adéquation avec les attentes des organisations et des utilisateurs finaux, Yann le Goff est une belle prise pour Travel Planet qui déclare que " Dans un marché en perpétuel mouvement, cette curiosité et ce pragmatisme sont des compétences rares mais essentielles à la réactivité d’un Groupe qui a une stratégie et une roadmap clairement définie ".