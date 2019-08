TravelCar et Easytrip s’associent pour « faciliter la mobilité des voyageurs »

Avec la signature conjointe d’un nouveau partenariat, TravelCar et Easytrip vont permettre aux clients d’Easytrip de profiter des services des 2 sociétés à la fois. Easytrip proposera toujours ses services, tels que le badge télépéage Liber-T, son service de démarches de Carte Grise ou encore l’accès à des points de charge pour véhicules électriques. En plus de cela, les clients d’Easytrip auront accès aux solutions proposées par TravelCar, à savoir la possibilité de réserver un parking gratuitement dans un aéroport à la seule condition de mettre en location leur véhicule pendant la durée de leur absence. Cette mise en location solidaire (et écoresponsable) est moins coûteuse que dans les agences de location traditionnelles.