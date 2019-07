Travelcar intègre Mappy

Mappy enrichit son site et ses applications avec la solution de parking TravelCar. Mappy confirme ainsi sa position de comparateur de déplacement, tous modes et toutes distances.



L’intégration de TravelCar sur Mappy représente une nouvelle avancée vers le MaaS, Mobility as a Service, avec l’intégration de cet acteur clé de la mobilité urbaine, TravelCar. « Nous avons à cœur de proposer une expérience de déplacement complète à nos utilisateurs. C’est en ce sens que nous avons conclu ce partenariat avec TravelCar, qui nous permet de proposer sur Mappy, l’offre de localisation et de réservation de parking la plus exhaustive possible », explique Florence Leveel, Directrice Générale de Mappy.



« Ce partenariat avec Mappy est une véritable opportunité. Nous sommes fiers de continuer à construire ensemble l’intermodalité de demain, qui est centrale dans la conception de notre offre de mobilité pour fluidifier les déplacements de nos clients », conclut Elodie Picand, Directrice Marketing de TravelCar.