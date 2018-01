Traveldoo se renforce au Royaume-Uni

Sam Cande a été nommée au poste de Country Manager de Traveldoo pour le Royaume-Uni. Avant de rejoindre l'entreprise, elle occupait la fonction de Group Commercial Director chez Centaur Media (organisateur entre autres des salons Business Travel Show et Travel Technology Europe), en charge d’une équipe de huit personnes avec lesquelles elle a plus que doublé le revenu global de son portefeuille de clients. Elle dispose d'une expérience dans la vente de plus de vingt ans menée dans des secteurs aussi divers que les médias, l’événementiel et le voyage.



Sam Cande est également la fondatrice de «LEVEL women», une association dont le but est de soutenir et d’accompagner les femmes dans le secteur du voyage d’affaires.



Stéphane Donders, CEO de Traveldoo, précise : "En ce début d’année 2018, nous avons des plans ambitieux pour Traveldoo. La nomination d’une Country Manager au Royaume-Uni est une stratégie clé pour atteindre nos objectifs. Je suis ravi de l’arrivée de Sam qui affiche de belles réussites commerciales et qui jouera un rôle central dans la poursuite de notre croissance sur le marché britannique. Les objectifs de recrutement de Traveldoo pour 2018 sont conséquents. Ce poste fait partie intégrante d’une campagne visant à pourvoir plus de 40 postes, dans les équipes de gestion de projets, gestion des comptes clients, service support et de vente".