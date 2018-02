Travelport : des ventes records de billets en janvier

Travelport a enregistré un record de vente de billets en janvier 2018 ainsi qu’une augmentation de 77% de messages de tarifs par seconde (sur une journée) et du volume total de messages en 24 heures par rapport à la même époque l’année passée. La plate-forme constate également une augmentation de 79% du volume de messages d’achat reçus en 24 heures par rapport à son record de janvier 2017 sur la même période.



Travelport présente aussi une croissance de 169% des messages de pics d’achat par seconde par rapport à son record de janvier 2017 et celui de janvier 2016. Sur le volume total de messages d’achat reçus en 24 heures, l'entreprise a noté une augmentation de 161% par rapport à son volume le plus élevé enregistré en janvier 2016.



En 2017, la société a traité 2,4 billions de transactions d’achat et tarifié plus de six milliards d’itinéraires uniques par jour.