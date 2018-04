Travelport et ACI Worldwide s’attaquent aux fraudes sur les paiements dans l’aérien

Face à ces risques, Travelport propose avec ACI (spécialisée dans les solutions bancaires et de paiement électroniques) la solution Travelport Authorize Plus, solution de contrôle et de règlement antifraudes. Ellen vient compléter le portail de paiement par carte actuel de Travelport. Cette intégration permet aux compagnies aériennes de suivre de manière fluide les processus d’achat de billets d’avion, du début jusqu’à la fin du voyage.



Parmi ses nouvelles fonctionnalités, l’outil assure le contrôle dynamique des cartes de paiement utilisées pour l’achat de billets d’avion auprès des agences connectées à Travelport, la possibilité de signaler une fraude ou d’empêcher l’émission du billet ainsi que des rapports de gestion détaillés et en ligne sur l’ensemble des transactions et leur statut.



La solution repose sur l’analyse avancée des données, l’apprentissage automatique et un ensemble de techniques de profilage des clients. Ces éléments tirent ensuite parti d’une combinaison de modèles prévisionnels brevetés et de renseignements hors pair sur la fraude à l’international, encadrés par une équipe d’experts en analyse du risque.