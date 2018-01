Très légère hausse de trafic pour l'aéroport de Toulon

Après une phase de stabilisation en 2016, 2017 s’est terminée sur une note positive pour l’aéroport Toulon Hyères. Avec 504 170 passagers accueillis sur les 12 mois derniers mois, la plate-forme affiche une très légère hausse de 0.82%.



L'installation a proposé 30 000 sièges supplémentaires par rapport à l’année dernière tandis que le nombre de vols a augmenté de 4,42% par rapport à l’année dernière.



Le gestionnaire Vinci Airports observe également une reprise de l’aviation d’affaires sur la piste (+10.7% en termes de passagers). Il explique "Cette forte croissance s’explique par l’ampleur des grands événements organisés sur le territoire, ainsi que par l’amélioration de la qualité de services".



En 2018, l’aéroport Toulon Hyères proposera six nouvelles destinations :

- en France : Roissy Charles-de-Gaulle à raison de deux vols quotidiens toute l’année, ainsi que Lille et Strasbourg en saison

- à l’international : Copenhague, Genève, et Oran - destinations opérées par trois nouvelles compagnies aériennes (Scandinavian Airlines, Swiss et ASL Airlines).



L'installation dessert ainsi au total 14 destinations directes et plus de 60 destinations internationales.