Turkish : Mexico sera la première destination du nouveau B787-9

Turkish Airlines lancera son vol d’inauguration à destination de Mexico le 21 août 2019. Cette liaison triangulaire reliant Istanbul à la capitale mexicaine et Cancun sera assurée par le nouveau Dreamliner qui doit être livré cet été. Les passagers assis à bord de l'appareil seront ainsi les premiers à découvrir la nouvelle classe affaires de la compagnie. Elle sera entre autres équipée d'un siège lit-plat conçu par l'équipementier Stelia Aerospace.La ligne entre la Turquie et les deux villes mexicaines portera le numéro de vol TK181 et sera assurée trois fois par semaine.En plus de Mexico, Turkish Airlines lancera six nouvelles destinations en 2019 : Marrakech (Maroc), Sharjah (Émirats arabes unis), Port-Soudan (Soudan), Bali, Luxor (Égypte), Rovaniemi (Finlande).