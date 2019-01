UIA : la politique des bagages à main a changé

UIA a débuté l'année avec une nouvelle politique pour les bagages à main . Depuis le 15 janvier 2019, le sac cabine des passagers éco ne doit pas dépasser 7kg et une dimension de 55Х40Х20cm. Les passagers éco disposant d'un tarif prévoyant une valise enregistrée, ont la possibilité de monter dans l'avion avec une pièce supplémentaire pesant jusqu'à 5kg (40Х30Х10cm).



Les voyageurs, installés en classe business, peuvent avoir un bagage cabine de 12kg et d'un gabarit ne dépassant pas 55Х40Х20cm ainsi qu'un second sac de 5kg.



La low-cost rappelle "Tous les objets complémentaires ou accessoires, tels que: ordinateur portable, presse à lire, appareil photo, housse à vêtement, articles duty-free, documents personnels, etc. doivent être placés à l’intérieur du bagage à main autorisé pour le transport conformément aux normes établies par les présentes règles et conditions".