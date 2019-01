UK : les nuitées les moins chères pour les voyageurs d'affaires sont à...

Les entreprises dépensent en moyenne 69,10 livres par nuit (79€) pour héberger leurs voyageurs d'affaires en déplacement professionnel à Newcastle. Ce tarif - bien inférieur au prix national moyen de 87 livres (99,56€) - permet à la métropole du Nord-est de l'Angleterre de remporter le titre de "ville britannique aux nuitées les moins chères pour un client Corporate".



Elle est suivie par Dundee (69.64 livres - 79,69€) et Nottingham (74.57 livres - 85,33€). Le Top 5 se clôture avec Cardiff (79,70 livres - 91,20€) et Liverpool (81,11 livres - 92,82€).



Sans surprise, Londres est la ville britannique aux nuitées les plus onéreuses pour les voyageurs d'affaires avec 139.89 livres (160€). La capitale est d'ailleurs la seule destination du pays à avoir des chambres d'hôtel dont le prix moyen est supérieur à 100 livres.



Pour établir son classement, Click Travel a analysé les coûts d'hébergement de plus d'un million de réservations réalisées par le biais de ses agents ou de son OBT depuis septembre 2016.