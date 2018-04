USA : le business travel va être dynamique en 2018

2018 Travel and Hospitality Industry Outlook

Les secteurs du voyage et du tourisme présentent certaines des plus fortes progressions avec des réservations atteignant près de 1,6 billion de dollars en 2017. Les USA n'échappent pas à cette tendance. Selon l'étude de Deloitte "", le tourisme peut compter sur plusieurs facteurs de croissance aux USA cette année.En 2018, l'écosystème du voyage profitera de la hausse du pouvoir d'achat aux États-Unis. En effet dans un contexte de faible inflation et faible taux de chômage, l'économie d'Outre-Atlantique devrait afficher une croissance de 2% à 2,5% en 2018. Ce dynamisme devrait se voir dans les dépenses des consommateurs qui voient leur pouvoir d'achat augmenter.De plus, la bonne santé économique du pays va stimuler le Business Travel. L'activité des entreprises conduira à une hausse des déplacements professionnels. Le secteur devrait ainsi présenter une croissance de plus de 6% en 2018.Les sociétés pourront en plus compter sur la forte concurrence dans le ciel américain entre les low-cost et les compagnies traditionnelles pour limiter leurs dépenses aériennes. Les prix des billets seront à la baisse cette année en raison de concurrence mais également de la baisse du coût du pétrole. Ces tarifs aériens intéressants devraient stimuler les voyages aussi bien des voyageurs d'affaires que de la clientèle loisir.La demande sur le secteur du tourisme est également portée par une nouvelle tendance observée chez les consommateurs. Les gens privilégient de plus en plus l'expérience aux produits. En effet, les dépenses dans le domaine des voyages, des loisirs et de l'alimentation augmentent alors que celles en biens durables comme les vêtements chutent.Le rapport complet est disponible sur ce lien.